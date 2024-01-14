Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на услуги чаще, чем на товары

Роспотребнадзор ежегодно получает около 1 млн обращений, большая часть которых — жалобы на услуги. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».
«В прошедшем году мы первый раз увидели изменение, связанное с увеличением удельного веса жалоб на услуги. Если еще лет 5-6 назад преобладало число жалоб на товары, то тут они примерно сравнялись. И в этом году, это первый год, когда 60% жалоб на услуги самые разные, и 40% только жалобы на товары», — заявила Попова.
Она отметила, что это, в том числе, связано с ростом спектра оказываемых услуг.
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