🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов

Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.

В Минсельхозе пояснили, что в целом объемы внутреннего производства овощей дают возможность обеспечить достаточное предложение на внутреннем рынке и адекватную стоимость продукции. При этом текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям, пишет RG.RU.

«Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей», — объяснили в Минсельхозе.

В ведомстве спрогнозировали, что цены традиционно снизятся весной, когда на рынок поступит новый урожай овощей из парников. Напомним, что, по данным Росстата, за декабрь 2023 года огурцы подорожали на 40,4%, а томаты — на 5,5%.