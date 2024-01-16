Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений

Антон Силуанов с телефона заключил договор по программе долгосрочных сбережений.

Глава Минфина Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом пишет «ТАСС».

На международной выставке-форуме «Россия» Антон Силуанов заключил договор о долгосрочных сбережениях с помощью смартфона. Это заняло несколько минут.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. Участники смогут получать государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет.

Также при уплате взносов до 400 тыс. рублей полагается ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей.