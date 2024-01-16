Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов

«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

За последние два года VK закрыл 15 экосистемных сервисов и запустил 20, МТС стала полнее на 43% по сравнению с началом 2022 года, а «Сбер» потерял 2% сервисов.

Развиваются преимущественно развлекательные и медиасервисы. Например:

МТС отмечает ежегодный рост своих сервисов Kion, «МТС Музыка» и «Строки» на 30–50% в деньгах и пользователях.

«Яндекс» — рост аудитории развлекательных сервисов и времени их использования в подписке «Плюс»: сейчас подписчики проводят в сервисах 21 день в месяц.

Поле конкуренции в ближайшем будущем — нейросетевые языковые модели (LLM и GPT). Пока здесь только два «титана» — «Сбер» и «Яндекс».