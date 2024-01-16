Новости для бухгалтера

Число ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч и достигло 4,2 млн человек

Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года
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Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось за 2023 год на 395 тысяч человек и достигло 4,2 млн, следует из данных ФНС. Абсолютный рост стал самым высоким с 2007 года.

Общее число зарегистрированных ИП стало самым большим за все время существования формы собственности, впервые превысив 4 млн. Предыдущий рекордный прирост был в 2007 году, когда количество ИП увеличилось на 414 тысяч, до 3,3 млн.

К такой динамике мог привести уход из России зарубежных компаний и введение санкций, сказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, это стимулировало малый и средней бизнес попытаться занять их место.

Также, по ее словам, могли сыграть свою роль меры господержки: льготные кредиты для малого бизнеса и программа финансирования правительством бизнес-проектов россиян до 25 лет в размере 500 тысяч рублей, которая была запущена в 2023 году. Также в прошлом году были увеличены лимиты годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), отметила профессор кафедры национальной экономики РУДН Екатерина Нежникова. Теперь ставка 6% может применяться при доходах до 188,6 млн рублей вместо 150 млн.

Количество открытых ИП выросло на фоне сокращения числа юрлиц, что можно назвать компенсацией, заметил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Как пишут «Известия», за последние годы незначительное увеличение числа юрлиц произошло только в 2023 году. Издание связало это с регистрацией компаний в новых регионах.

При этом всего малый и средний бизнес формирует только около 20% от поступлений в российский бюджет, сообщили «Известиям» в ФНС.

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