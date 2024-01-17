ОС, внесенное в уставной капитал, может иметь нулевую стоимость

Когда основное средство является взносом в уставный капитал организации, его стоимость в налоговом учете определяют по данным передающей стороны.

Разъяснения дает Минфин в письме от 29.11.2023 № 03-03-06/1/114621.

Остаточная стоимость ОС определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права собственности.

При этом учитывают дополнительные расходы, которые несет передающая сторона (если эти расходы определены в качестве взноса в УК).

Если получающая сторона не может документально подтвердить стоимость ОС, то она признается равной нулю.

Поэтому ели у передающей стороны первоначальной стоимости ОС в налоговом учете не было и не было никаких дополнительных затрат на это ОС, то его стоимость признается равной нулю.