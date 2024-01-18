Новости для бухгалтера
ФСБУ НМА

Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022

С 2024 года действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но он не распространяется на средства индивидуализации, созданные собственными силами организации.

Речь идет о таких средствах:

  • фирменные наименования;

  • товарные знаки;

  • знаки обслуживания.

Их надо учитывать в расходах того периода, в котором они понесены (по нормам ПБУ 10/99).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-09/124460.

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ФСБУ

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Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
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Налоги, взносы, пошлины

Власти пересмотрят налогообложение по кредитам от работодателей

Сотрудники банков, которые оформляют льготную ипотеку в своих организациях, с 1 января должны платить налог на материальную выгоду. Его размер сопоставим с взносами по кредиту, поэтому Минфин пересмотрит налоговую нагрузку.

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Бухгалтеры

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа — нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

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Иван Шестак
Управление финансами

Финдир-предприниматель: как финансисту выйти на новый уровень

Собственники бизнеса ищут компетентных финансовых директоров и финансистов, и специалисты могут выстроить на этом свой бизнес. В этом материале рассказываем, как превратить знания и навыки в источник дохода, работая на себя.

Финдир-предприниматель: как финансисту выйти на новый уровень
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ФСБУ НМА

Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022

С 2024 года действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но он не распространяется на средства индивидуализации, созданные собственными силами организации.

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kondmar2020
Маркетинг

Топ-6 заблуждений юристов о целевой аудитории. Кому вы их предлагаете услуги: кто эти люди?

Без определения целевой аудитории продавать юридические услуги сложно. Ведь это — фундамент, благодаря которому юрист понимает: кто к нему обратится, за какими услугами, что этим людям важно. При этом в вопросах определения целевой аудитории часто юристы совершают ошибки, о которых расскажу далее.

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УСН

Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример

В общем случае при УСН начисляют авансовые платежи по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев и сдают уведомления по ЕНП. Но ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой налог до нуля, а нулевые уведомления не сдают. Смотрите таблицу-пример.

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Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отразить в декларации счет-фактуру с нулевой ставкой?

Коллеги, подскажите! Прислали счёт-фактуру транспортная компания с нулевой ставкой. Это наш импорт получается. Как мне отразить в декларации? Есть какие-то нюансы как при экспорте нулевой ставки? Или просто выделяю 0 ставку и ничего больше не надо делать?

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Белая Бухгалтерия
УСН

Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать

В статье подробно разобрали, что признается в налоговом учете доходами и расходами организации на УСН, реализующей товары через маркетплейсы, почему важно ориентироваться на две даты получения дохода, причем ни одна из них не соответствует позиции ФНС, и когда признается доход в части комиссионного вознаграждения. 

Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вы заполняете подраздел 1.2 формы ЕФС-1?

Коллеги, день добрый ! Что вы решили с подразделом 1.2 формы ЕФС-1, на всех подаете или только на тех, кто указан в законе?

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ФСБУ

Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января

Изначально планировалось, что проект нового ФСБУ «долговые затраты» будут обсуждать до 15 января, но сейчас срок продлили до 31 января.

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Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу

В любом образовательном учреждении очень важно верно организовать работу с персональными данными, поскольку они касаются прежде всего несовершеннолетних членов общества. Защита личных данных сотрудников и воспитанников является первостепенной задачей должностных лиц.

Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу
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Бесплатно с Онлайн-кассы

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
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НДФЛ

❗ Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника

Если отец-собственник бизнеса умер, его сын при получении от компании действительной стоимости доли своего отца не должен платить НДФЛ, потому что за наследство налог не платят.

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Индивидуальный предприниматель

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что в отличии от ООО не может делать ИП

Из статьи вы узнаете какими видами деятельности запрещено заниматься ИП, а также какие выплаты для предпринимателя в отличии от юридического лица недоступны.

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что в отличии от ООО не может делать ИП
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Есть ли лимит на прием иностранцев в салоне красоты?

Добрый вечер! Подскажите, кто знает: есть ли какой-то лимит процентный на приём иностранцев в салон красоты? Могут ли все сотрудники быть иностранцами?

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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: КАМАЗ на размещении

КАМАЗ со второй попытки решил разместить одиннадцатый выпуск облигаций. В прошлый раз то ли колесо спустило, то ли ещё что-то произошло, но размещение перенесли на неопределённое время, которое наконец-то настало. Теперь-то точно всё получится, но это не точно.

Свежие облигации: КАМАЗ на размещении
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Уведомление по ЕНП

При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов

Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.

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