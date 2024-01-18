Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022

С 2024 года действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но он не распространяется на средства индивидуализации, созданные собственными силами организации.

Речь идет о таких средствах:

фирменные наименования;

товарные знаки;

знаки обслуживания.

Их надо учитывать в расходах того периода, в котором они понесены (по нормам ПБУ 10/99).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-09/124460.