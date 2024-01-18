Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022

Речь идет о таких средствах:
фирменные наименования;
товарные знаки;
знаки обслуживания.
Их надо учитывать в расходах того периода, в котором они понесены (по нормам ПБУ 10/99).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-09/124460.
Речь идет о таких средствах:
фирменные наименования;
товарные знаки;
знаки обслуживания.
Их надо учитывать в расходах того периода, в котором они понесены (по нормам ПБУ 10/99).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.12.2023 № 07-01-09/124460.
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