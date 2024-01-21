Apple пообещала дать сторонним разработчикам доступ к NFC-чипу айфонов

В России это было бы актуально для платёжных приложений типа «СБПэй» или Mirpay.

Apple дрогнула перед властями ЕС и пообещала дать сторонним разработчикам доступ к NFC-чипу айфонов, чтобы люди могли использовать для бесконтактной оплаты сторонние сервисы. В обход Apple Pay или Apple Wallet.

Например, в России это было бы актуально для платёжных приложений типа «СБПэй» или Mirpay.

Сторонние поставщики мобильных кошельков и платёжных услуг получат доступ к NFC через набор API, которые Apple разработает самостоятельно и предоставит бесплатно.

Открывая доступ к NFC, Apple стремится завершить анотимонопольное разбирательство, возбуждённое в 2022 году, и избежать штрафа в миллиарды долларов.

Соглашение с Еврокомиссией будет действовать 10 лет и касается всех разработчиков приложений для мобильных кошельков и всех пользователей iOS с Apple ID, зарегистрированных в Европейской экономической зоне. Причём как для платежей в магазинах ЕЭЗ, так и за её пределами.