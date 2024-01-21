QIWI завершили разделение бизнеса на российский и международный

Андрей Протопопов уйдет с руководящих постов в QIWI Plc и возглавит единый российский контур. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, это с учётом дисконта за иностранное участие и повышенного уровня неопределённости в связи с пока действующими ограничениями ЦБ РФ. При таких вводных — справедливый ценник, хотя реальный, конечно, выше.

Сообщают, что эти ярды со сделки международный бизнес планирует направить на расширение и байбэк. У акционеров на руках остаются акции международного контура, который теперь не зависит от российского.

Что с этими акциями можно делать: следить за новой стратегией, в том числе M&A на международном рынке (ранее QIWI уже были активны в ОАЭ, например), или продать самой компании в рамках байбэка.

Максимальная цена определена исходя из средней за 12 месяцев и составляет не более 581 рубля за одну акцию. Цена на NASDAQ в долларах будет зависеть от цены в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату в документации к байбэку на момент его начала.

Объем обратного выкупа ограничен, выкупить компания сможет не более 10% от всех своих выпущенных акций согласно Кипрскому праву, то есть ~6.3 млн акций, представленных АДА. Для зарубежных акционеров уже были тендерные предложения на NASDAQ, поэтому основной спрос придётся на Мосбиржу. В лимит скорее всего уложатся.

В международном контуре объявлено только о немногих перестановках внутри команды, возглавит её текущий финансовый директор Алексей Мащенков. Между строк читается, что в целом команды остаются на своих местах и продолжают работу.