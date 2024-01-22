При реорганизации для налога на сверхприбыль надо суммировать прибыль присоединенной компании

Для организаций, реорганизованных в форме присоединения, средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется с учетом данных присоединенной организации.

Об этом напоминает Минфин в письме от 04.12.2023 № 03-03-06/1/116571.

Налоговая база по налогу на сверхприбыль = превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Компания должна суммировать свои базы по налогу на прибыль (с учетом убытков) и базы по налогу на прибыль присоединенной организации.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме в письме от 19.09.2023 № 03-03-06/2/89239.