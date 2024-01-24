Бухгалтеры жалуются на двойной резерв на ЕНС по взносам декабря

По рекомендации ФНС компании, уплатившие страховые взносы за декабрь в декабре, сдали в декабре уведомление с кодом 34/03. Потом в январе они сдали РСВ и получили двойной резерв на ЕНС.

На эту ситуацию жалуются подписчики Telegram-канала ФНС.

В общем случае уведомление на взносы за третий месяц квартала не нужно, потому что срок его сдачи совпадает со сроком сдачи РСВ.

Но уведомление по взносам одновременно выполняет роль заявления о зачете, поэтому ФНС рекомендовала сдать его в декабре. Так взносы за декабрь были зафиксированы как уплаченные в декабре.

Но, как рассказывают коллеги, при сдаче РСВ на ЕНС снова запускается механизм зачета и взносы за декабрь повторно переходят из сальдо ЕНС в резерв.

Налоговики обещают, что 29 января, когда наступит срок уплаты всех налогов, ситуация разрешится – лишние суммы из резерва поднимутся на сальдо ЕНС и оттуда уйдут в бюджет на уплату начисленных налогов.

А у вас не было двойного резерва по взносам декабря?