ЦБ установил дедлайн для принятия закона о регулировании BNPL-сервисов: 1 июня

Закон должен утвердить само понятие BNPL, кто может оказывать услугу и какой она должна быть, ограничения и ответственность, принципы продажи допуслуг и отказа от них, а также правила передачи данных в БКИ и взыскания просроченной задолженности.
И это далеко не полный список того, о чём ЦБ предстоит договориться с рынком, прежде чем закон будет утверждён.
А рынок, тем временем, стремительно растёт — вместе с закредитованностью населения.
Рынок BNPL стремительно растёт и нуждается в регулировании: для ЦБ это серьёзный челлендж. С одной стороны — не задушить удобный, бесплатный и востребованный продукт, с другой — обезопасить население от закредитованности. Жёсткий подход, который используется для классического кредитования, на 100% соответствует только второй задаче.
Сейчас BNPL-сервисы оценивают заёмщиков по своим механизмам без использования данных БКИ. Основной параметр — платёжеспособность, которая рассчитывается на основе поведенческой аналитики.
Пока только 6% россиян хотя бы раз пользовались BNPL (оценка «Яндекса»): на рынке есть большое пространство для конкуренции.
У крупнейших BNPL-сервисов рост составил 40% на конец июля по сравнению с началом года, причём как в числе пользователей, так и в размере портфеля, — оценка ЦБ.
По сравнению с прошлым годом рынок за первое полугодие вырос примерно в 10 раз и достиг оборотов в 100-125 млрд рублей, прогноз по итогам года — 200 млрд рублей и более, — это оценка «Долями» от «Тинькофф».
Комментарии1
Уважаемая редакция, это ваш авторский текст, или откуда то перепечатано?
Если честно, коробит уже от BNPL, дедлайнов, челленджей 🤪, и кровь из глаз идет. Странно что кейсов нет, недоработали 🤣