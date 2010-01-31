ЦБ установил дедлайн для принятия закона о регулировании BNPL-сервисов: 1 июня

Срок амбициозный — потому что никакой конкретики пока нет, только бурное обсуждение.

Закон должен утвердить само понятие BNPL, кто может оказывать услугу и какой она должна быть, ограничения и ответственность, принципы продажи допуслуг и отказа от них, а также правила передачи данных в БКИ и взыскания просроченной задолженности.

И это далеко не полный список того, о чём ЦБ предстоит договориться с рынком, прежде чем закон будет утверждён.

А рынок, тем временем, стремительно растёт — вместе с закредитованностью населения.