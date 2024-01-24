Утвердили формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов

Опубликован приказ от 11.12.2023 № ЕД-7-26/946@.
Норма по созданию заявления об отзыве доверенности заработает с 01.03.2024.
Заявление об отзыве надо сдавать в электронной форме по ТКС. Его сдает налогоплательщик или его уполномоченный представитель в отношении доверенности, выданной им другому лицу в порядке передоверия, в ту ИФНС, куда ранее была сдана доверенность.
Комментарии1
Но по-прежнему забыли сделать возможность уполномоченному представителю отказаться от доверенности. Потому что зачастую бывает, что клиент уже не клиент, а требования валятся в уполномочку, потому что он забыл отозвать доверку.