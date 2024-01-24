В Госдуме предложили запретить использование термина «лежачий полицейский»

Депутат считает, что использование выражения «лежачий полицейский» «можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить использование в публичном пространстве выражения «лежачий полицейский» в СМИ и публичном пространстве. Копию соответствующего письма в Роскомнадзор опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

В письме депутат обратил внимание, что популярные российские издания активно используют выражение «лежачий полицейский» вместо официального названия «искусственная неровность». По его мнению, таким образом «происходит своеобразный процесс легитимизации ненормативной лексики и постепенная нейтрализация жаргонизмов в сознании граждан».

Также депутат считает, что использование выражения «лежачий полицейский» «можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является неправомерным и провокационным.»

В обращении депутат попросил главу Роскомадзора «обозначить позицию ведомства», признать выражение «лежачий полицейский» «нежелательным» для использования СМИ и рассмотреть возможность запрета использования жаргонных выражений в публичном пространстве.