🌼 Какие режимы можно совмещать, кого могут вызвать на допрос в ФНС, что войдет в ЕНП-уведомление: разъяснения экспертов

Можно быть на УСН + ПСН, ОСНО + ПСН, ЕСХН + ПСН.
А вот НПД и АУСН нельзя совмещать ни с чем.
До 31 марта 2024 будут действовать ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж.
В 2024 году отменено требование обязательной продажи валютной выручки от экспорта.
Для получения пояснений вызывают руководителя налогоплательщика или самого ИП, но также может явиться представитель, у которого имеется доверенность на представление интересов компании в отношениях с ИФНС, в том числе дачу пояснений.
В январе есть только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ.
В некоторых СМИ прошла информация, что расчет компенсации неиспользованного отпуска с 2024 года изменился из-за поправок в статью 120 ТК. Но это не так.
С 2024 года кафе и рестораны могут воспользоваться льготой по НДС, если будут соблюдать три условия.
Специальных заявлений для применения льготы не предусмотрено.
Начать дискуссию