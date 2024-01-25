🌼 Какие режимы можно совмещать, кого могут вызвать на допрос в ФНС, что войдет в ЕНП-уведомление: разъяснения экспертов

Нужно ли подавать форму ЕФС-1 за сотрудника, отдыхающего за свой счёт?

Добрый день, уважаемые знатоки! В январе сотрудник ушёл в отпуск за свой счёт. Надо ли отдельно на него подавать в январе ЕФС-1, или в этой форме только за год нужно будет указать НЕОПЛ в январе? А за январь подать Перс.сведения с нулём в графе «Сумма выплат»?