Банки Кипра закрыли счета 82% клиентов из РФ с 2014 по 2022 годы

Кипр, ранее являвшийся главным офшором для российского бизнеса, значительно уменьшил свои связи с российскими клиентами.

С 2014 по 2022 годы кипрские банки закрыли счета 82% российских клиентов, уменьшив объем депозитов на 76%, сообщает Associated Press со ссылкой на статистику местных финансовых властей. Всего было закрыто 126 тысяч счетов, связанных с Россией, на сумму 43,5 млрд евро.

Президент Кипра Никос Христодулидис признал ошибки в связях с российским капиталом, в том числе в программе "золотых паспортов". Власти начали расследование российского присутствия на острове после введения санкций США и Великобритании против российских фирм и лиц, в том числе Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

В декабре ФБР и Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США начали помогать кипрским властям в расследовании. Более 10 крупных российских компаний, включая TCS Group Holding и Etalon Group, покинули Кипр в последние полгода.

Под угрозой жестких мер не менее 10 крупных российских компаний покинули Кипр за последние полгода. Среди них