Новости для бухгалтера

Банки Кипра закрыли счета 82% клиентов из РФ с 2014 по 2022 годы

Кипр, ранее являвшийся главным офшором для российского бизнеса, значительно уменьшил свои связи с российскими клиентами.
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С 2014 по 2022 годы кипрские банки закрыли счета 82% российских клиентов, уменьшив объем депозитов на 76%, сообщает Associated Press со ссылкой на статистику местных финансовых властей. Всего было закрыто 126 тысяч счетов, связанных с Россией, на сумму 43,5 млрд евро.

Президент Кипра Никос Христодулидис признал ошибки в связях с российским капиталом, в том числе в программе "золотых паспортов". Власти начали расследование российского присутствия на острове после введения санкций США и Великобритании против российских фирм и лиц, в том числе Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

В декабре ФБР и Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США начали помогать кипрским властям в расследовании. Более 10 крупных российских компаний, включая TCS Group Holding и Etalon Group, покинули Кипр в последние полгода.

Под угрозой жестких мер не менее 10 крупных российских компаний покинули Кипр за последние полгода. Среди них

  • TCS Group Holding, головная компания Тинькофф банка;

  • Etalon Group, однин из крупнейших застройщиков в РФ;

  • крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в СНГ «Трансмашхолдинг»,

  • рекрутинговый сервис HeadHunter;

  • онлайн-ретейлер Ozon.

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Регистрация ООО

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Дочерняя компания с иностранным участием в России
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Как не бояться ответственности и стать главным бухгалтером: путь к успеху 
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Вакансия открыта в одном из парков провинции Хэбэй.

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Банки Кипра закрыли счета 82% клиентов из РФ с 2014 по 2022 годы

Кипр, ранее являвшийся главным офшором для российского бизнеса, значительно уменьшил свои связи с российскими клиентами.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день

👙 Услуги сауны в образовательной организации облагаются НДС, бассейна – не облагаются

Поплавать в бассейне можно без НДС, а помыться в бане – с НДС.

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Инвестиции

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Лишь 24% россиян имеют пассивный доход, и только каждый шестой из них инвестирует в ценные бумаги. Живут на пассивный доход 1,44%
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Красный уголок бухгалтера

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Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в расчет среднесписочной численности сотрудников по патенту (автомастерской) нужно ли учитывать бухгалтера ИП? Нигде не могу найти ответ.

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Красный уголок бухгалтера

Можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной подписью?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной электронной подписью?

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Бесплатно с Спецрежимы

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

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Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,4 тыс.
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Красный уголок бухгалтера

Как разрешить проблему со сменой юр.адреса в г. Москве?

Добрый день, коллеги! Может, кто-то подскажет по смене юр.адреса в г. Москве

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Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
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Удержания из зарплаты

Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.

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Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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