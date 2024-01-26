Что делать с активами на 04 и 97 счетах при переходе на ФСБУ 14/2022

Разъяснения по этому поводу дают эксперты «Клерк.Консультаций».
Логотип, созданный организацией самостоятельно, (независимо от того, зарегистрирован ли он в Роспатенте или нет), не может теперь признаваться как НМА. Теперь затраты на них не формируют актив, а считаются частью управленческих расходов.
Если компания выделяла такие затраты и учитывала логотип на счете 04, то при переходе на ФСБУ 14/2022 можно списать эту сумму в межотчетный период на счет 84. Проводки нужно сделать 31 декабря 2023 года, но уже после закрытия 2023 года. В отчетность за 2023 год эти операции не попадают.
Что касается прав на ПО, то по ФСБУ 14/2022 можно признавать затраты на приобретение, создание или улучшение НМА сразу – без амортизации, если компания имеет право на упрощенный бухучет. То есть, учитывать их на 97 счете не надо.
А вот в налоговом учете расходы на ПО надо учитывать так же, как и паушальный платеж, – равномерно в течение срока действия лицензионного договора.
Научитесь вести бухучет НМА по ФСБУ 14/2022 на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
Вас ждет много практического материала, проверочные тесты, куратор при обучении и онлайн-встреча с экспертом.
Сейчас вы можете купить курс по сниженной цене 6 450 рублей.
Получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
Начать дискуссию