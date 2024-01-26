Как считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году

Минимальный налог при УСН «доходы минус расходы» – 1% от дохода.
Его начисляют, когда обычный налог (по ставке 15% или другой, пониженной ставке) меньше, чем 1% от дохода.
То есть, надо посчитать им обычный налог, и минимальный. Какой из них больше, тот и нужно платить.
При этом итоговая сумма минимального налога к уплате будет за минусом начисленных ранее авансовых платежей.
В разделе 1.2 декларации по УСН минимальный налог отражают:
в строке 120 – если он к доплате;
в строке 110 – если он к уменьшению.
Примеры расчета смотрите в нашей таблице.
Пример №1
Пример №2
Доходы
10 000 000
10 000 000
Расходы
9 700 000
9 700 000
Начисленные авансы за 9 мес. (сумма строк 020, 040, 050, 070, 080)
70 000
120 000
Минимальный налог
100 000
100 000
Строка 110
–
20 000
Строка 120
30 000
–
Уведомление по ЕНП на минимальный налог не сдают, потому что его начисление идет по декларации.
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