Как считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году

Даже если у компании или ИП на УСН «доходы минус расходы» будет убыток, налог заплатить все равно придется.

Минимальный налог при УСН «доходы минус расходы» – 1% от дохода.

Его начисляют, когда обычный налог (по ставке 15% или другой, пониженной ставке) меньше, чем 1% от дохода.

То есть, надо посчитать им обычный налог, и минимальный. Какой из них больше, тот и нужно платить.

При этом итоговая сумма минимального налога к уплате будет за минусом начисленных ранее авансовых платежей.

В разделе 1.2 декларации по УСН минимальный налог отражают:

в строке 120 – если он к доплате;

в строке 110 – если он к уменьшению.

Примеры расчета смотрите в нашей таблице.

Пример №1 Пример №2 Доходы 10 000 000 10 000 000 Расходы 9 700 000 9 700 000 Начисленные авансы за 9 мес. (сумма строк 020, 040, 050, 070, 080) 70 000 120 000 Минимальный налог 100 000 100 000 Строка 110 – 20 000 Строка 120 30 000 –

Уведомление по ЕНП на минимальный налог не сдают, потому что его начисление идет по декларации.