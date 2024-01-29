Не забудьте сегодня уплатить налоги

Какие налоги надо уплатить сегодня:
НДС – 1-й платеж (1/3) за 4 квартал 2023 гола;
налог на прибыль – ежемесячный платеж за январь 2024 года;
страховые взносы за декабрь 2023 года;
НДФЛ за период с 1 по 22 января 2024 года.
Напомним, с 2024 года все эти налоги надо платить на КБК ЕНП платежками со статусом 01.
Платежки со статусом 02 больше не работают.
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