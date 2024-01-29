Не забудьте сегодня уплатить налоги

Какие налоги надо уплатить сегодня:

НДФЛ за период с 1 по 22 января 2024 года.

налог на прибыль – ежемесячный платеж за январь 2024 года;

Напомним, с 2024 года все эти налоги надо платить на КБК ЕНП платежками со статусом 01.

Платежки со статусом 02 больше не работают.

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