Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП + таблица с кодами на 2024 год

Одна из самых распространенных ошибок, допускаемых бухгалтерами при формировании уведомлений по ЕНП – неправильное заполнение поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».

Коды и сроки для уведомления по ЕНП.xlsx

Коды и сроки для уведомления по ЕНП.xlsx

Об этом сообщает УФНС по Удмуртской Республике.

Между тем, указание правильного периода важно для верного установления срока уплаты налога, а также однозначной связи с декларацией или новым уведомлением.

Если в уведомлении – ошибка, нужно сдать уточненное (корректировочное) уведомление.

Новое уведомление с верными реквизитами надо сдать только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка: повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите ноль, а верные данные приведите в новой строке.

Если неверно указана сумма обязанности, то уведомление представляется с теми же реквизитами с верной суммой.

Таблица с кодами периодов для уведомлений по всем налогам – во вложении к этому материалу.