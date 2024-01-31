Уведомление по ЕНП

Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП + таблица с кодами на 2024 год

Одна из самых распространенных ошибок, допускаемых бухгалтерами при формировании уведомлений по ЕНП – неправильное заполнение поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».
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Об этом сообщает УФНС по Удмуртской Республике.

Между тем, указание правильного периода важно для верного установления срока уплаты налога, а также однозначной связи с декларацией или новым уведомлением.

Если в уведомлении – ошибка, нужно сдать уточненное (корректировочное) уведомление.

Новое уведомление с верными реквизитами надо сдать только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка: повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите ноль, а верные данные приведите в новой строке.

Если неверно указана сумма обязанности, то уведомление представляется с теми же реквизитами с верной суммой.

Таблица с кодами периодов для уведомлений по всем налогам – во вложении к этому материалу.

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Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП + таблица с кодами на 2024 год

Одна из самых распространенных ошибок, допускаемых бухгалтерами при формировании уведомлений по ЕНП – неправильное заполнение поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».

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