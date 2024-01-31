Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП + таблица с кодами на 2024 год

Об этом сообщает УФНС по Удмуртской Республике.
Между тем, указание правильного периода важно для верного установления срока уплаты налога, а также однозначной связи с декларацией или новым уведомлением.
Если в уведомлении – ошибка, нужно сдать уточненное (корректировочное) уведомление.
Новое уведомление с верными реквизитами надо сдать только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка: повторите данные ошибочной строки, а в сумме укажите ноль, а верные данные приведите в новой строке.
Если неверно указана сумма обязанности, то уведомление представляется с теми же реквизитами с верной суммой.
Таблица с кодами периодов для уведомлений по всем налогам – во вложении к этому материалу.
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