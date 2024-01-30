«Тинькофф» отказывается от криптобиржи: Aximetria прекращает обслуживание клиентов

«Тинькофф» перестал быть акционером криптовалютного сервиса Aximetria, который купил в начале 2022 года, обнаружил «Интерфакс».

Некогда популярному криптостартапу Aximetria не помогла покупка группой «Тинькофф»: на сайте компании указано, что она больше не обслуживает клиентов.

Aximetria создавалась в 2018 году как криптофинансовый сервис для быстрых, безопасных и простых кросс-граничных операций с любыми цифровыми активами. Это финтех российского фаундера в Швейцарии.

В сентябре доля ООО «ТКС» перешла к консалтинговой компании Red Circle AG — все 100%. Управляющим директором был Антон Кицун — в прошлом топ-менеджер «Тинькофф Инвестиций».