С 1 сентября будут новые требования к электронной подписи

ФСБ подготовила проект приказа с новыми требованиями к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Об этом сказано на портале правовой информации.
Теперь в списке информации, которую должны содержать сертификаты ЭЦП, будут сведения о сроке действия ключа электронной подписи.
В форму ключа проверки ЭЦП добавят дополнительное поле, где будет указан срок действия электронной подписи.
ФСБ также утвердит общий вид квалифицированного сертификата на бумажном носителе для владельцев, которые замещают государственные должности, и для собственников филиалов или представительств иностранной компании.
Новые требования начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
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