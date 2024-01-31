Банк России: к пилотному проекту по цифровому рублю присоединились 17 банков, VK и Московское Метро

Банк России объявил о расширении пилотного проекта цифрового рубля, включив в него 17 новых банков.

Плюс 17 банков к пилоту цифрового рубля в этом году. Это следует из сообщения Банка России. Из интересных экземпляров кроме «Сбера» и «Тинькофф» — банк для бизнеса «Точка» и электронный кошелёк Mail Ru, который год назад выкупил холдинг VK.

АО «АБ «РОССИЯ» АО «БАНК ОРЕНБУРГ» АО «Банк Русский Стандарт» АО «МСП Банк» АО «Россельхозбанк» АО «Тинькофф Банк» АО «Экспобанк» АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Банк «ВБРР» (АО) КБ «Кубань Кредит» ООО ООО «Банк Точка» ООО «Примтеркомбанк» ПАО «РосДорБанк» ПАО «Сбербанк России» ПАО КБ «Центр-инвест» РНКБ Банк (ПАО) РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО)

Это фактически вторая небанковская компания, которая пилотирует цифровой рубль — после Московского Метро.