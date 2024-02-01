Компания может обойтись и без главного бухгалтера

Об этом сообщает Роструд в письме от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1.
Работодатель самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала).
Локальным нормативным актом организации, в котором фиксируется в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками, является штатное расписание. Причем порядок его составления в законодательстве не определен.
Как правило, штатное расписание содержит:
перечень структурных подразделений;
должности;
сведения о количестве штатных единиц;
должностные оклады, надбавки;
месячный ФОТ.
Иметь в штате главбуха вовсе не обязательно, заниматься этой работой может и сам директор.
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