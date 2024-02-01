Компания может обойтись и без главного бухгалтера

Трудовое законодательство не обязывает иметь в штате главного бухгалтера.

Об этом сообщает Роструд в письме от 26.01.2024 № ПГ/00436-6-1.

Работодатель самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала).

Локальным нормативным актом организации, в котором фиксируется в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками, является штатное расписание. Причем порядок его составления в законодательстве не определен.

Как правило, штатное расписание содержит:

перечень структурных подразделений;

должности;

сведения о количестве штатных единиц;

должностные оклады, надбавки;

месячный ФОТ.

Иметь в штате главбуха вовсе не обязательно, заниматься этой работой может и сам директор.