Факторный анализ. Что это такое и как его проводить

Доходы, себестоимость, прибыль — показатели, на величину которых влияет множество факторов. Связь между всеми переменными не всегда можно быстро увидеть и просчитать. Чтобы определить важные параметры и их влияние на результирующий показатель, можно использовать факторный анализ. Рассказываем, что такое факторный анализ и как он применяется на практике.