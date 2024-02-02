Пользователи СБП отправили в два раза больше денег

За 2023 год россияне совершили по системе быстрых платежей переводов на 27,7 млрд рублей и оплатили покупки на 3 трлн рублей.

В 2023 году россияне перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году. Об сказано на сайте Центробанка.

С помощью СБП покупатели оплатили товаров и услуг на 3 трлн рублей. Торговые точки запустили программу лояльности с кэшбеком при оплате через СБП.

В 2023 году к СБП подключилось 1,5 млн организаций. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении.

Объем денежных средств, отправленных в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию сократился на 12%. Для трансграничных переводов пользуются системами «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.