ЦБ опубликовал результаты отдельных банков по итогам 2023 года

Два вида мошенничества с помощью сайтов: розыгрыши айфонов, корм для собак и отъем денег через СБП

Меня зовут Ростислав, я разработчик (одного из) чата для сайтов. Как правило, чаты можно подключить бесплатно на любой сайт. И среди пользователей чата появляются недобросовестные люди. Точнее говоря — явные мошенники. В этой статье я хочу рассказать о двух типах развода, с которыми я столкнулся. Со скриншотами и ссылками!