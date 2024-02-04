ЦБ опубликовал результаты отдельных банков по итогам 2023 года. Смотрим успехи и провалы.
Лидер по росту чистой прибыли — «Газпромбанк», показатель вырос почти в 20 раз до 178,4 млрд рублей.
Второй «Совкомбанк»: рост х6,9 раза до 97,9 млрд рублей. Третий «Сбер», который нарастил чистую прибыль в пять раз до 1,5 трлн рублей.
Рост до пяти раз — у МКБ, «Открытия», «Тинькофф», «Росбанка», «Россельхозбанка», даже у «Интезы».
ВТБ и «Альфа-Банк» реабилитировались за рекордно убыточный 2022 и показали прибыль — 241,5 млрд и 117,8 млрд рублей соответственно.
Лидеры по убытку — находящийся на санации ВУЗ-банк (-21,9 млрд руб.) и его санатор УБРиР (-15,2 млрд руб.).
Также в топ-10 по убыткам — «Зенит» (-1,3 млрд руб.) и «Ренессанс Кредит» (-2,3 млрд руб.).
Дочки зарубежных банков продолжают активно зарабатывать в России — несмотря на все слухи о желании прекратить бизнес в стране.
«ОТП-Банк» увеличил прибыль до 21,7 млрд рублей в 2023 против 133 млн в 2022. «ЮниКредит» вырос всего на 3%, а у «Райффайзен Банка» показатель упал на 11,2%, до 125,3 млрд рублей. И всё равно это четвёртый результат по России.
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