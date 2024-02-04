Хуснуллин: Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России

Рубль как всегда, редомициляция ЕМЦ, IPO Диасофт и DELI, новые облигации, дивиденды Северстали и другие события. Воскресный инвестдайджест

Как последняя неделя января перетекла в первую неделю февраля, так же плавно курс рубля шевелится потихоньку то вверх, то вниз. Зато на Мосбирже движение нормальное. Вслед за Делимобилем собрался на IPO Диасофт, выходят новые выпуски облигаций, а я поехал кататься в Красную Поляну и по дороге рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.