Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Но если вовремя уведомления не сдали, а декларация уже сдана, то потом уже уведомления не нужны.
Аналогично и с корректировочными уведомлениями. Исправлять можно только до сдачи декларации.
В контрольных соотношениях по ЕНП-уведомлениям прописан запрет на сдачу уведомлений после декларации.
Уведомление не примут, если фактическая дата его сдачи – позже даты сдачи декларации.
Но этот запрет не работает для уведомлений по налогу на имущество организаций.
Напомним, по налогу на имущество за год ситуация такая:
по кадастровой стоимости – нужно уведомление;
по среднегодовой стоимости – не нужно уведомление.
На авансы нужны уведомления на налог как по кадастровой, так и по среднегодовой стоимости.
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