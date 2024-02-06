Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Уведомления сдают на налоги с авансовой системой уплаты, по которым срок сдачи декларации – позже срока уплаты авансов.

Но если вовремя уведомления не сдали, а декларация уже сдана, то потом уже уведомления не нужны.

Аналогично и с корректировочными уведомлениями. Исправлять можно только до сдачи декларации.

В контрольных соотношениях по ЕНП-уведомлениям прописан запрет на сдачу уведомлений после декларации.

Уведомление не примут, если фактическая дата его сдачи – позже даты сдачи декларации.

Но этот запрет не работает для уведомлений по налогу на имущество организаций.

Напомним, по налогу на имущество за год ситуация такая:

по кадастровой стоимости – нужно уведомление;

по среднегодовой стоимости – не нужно уведомление.

На авансы нужны уведомления на налог как по кадастровой, так и по среднегодовой стоимости.