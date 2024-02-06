«Авито» встроил платежный сервис «Кошелёк»

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На площадке появился «Кошелёк», через который пользователи могут оплатить покупки — пока только для заказов «Авито Доставки», а позже для любых оплат.

Встроенный финтех-сервис помогает экономить на комиссиях и делает покупку «бесшовной»: всё происходит в периметре одного приложения.

В совокупности с бонусами и скидками, которые ритейлеры используют для продвижения своих финтехов, свои кошельки становятся выгодной альтернативой оплате картой.

Говорить о повсеместной замене привычных сценариев на встроенные кошельки пока рано — но к этому всё идёт. Свою лепту вносит СБП, упрощая «стягивание» денег с любых карт без комиссий или с минимальной платой.

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«Авито» встроил платежный сервис «Кошелёк»

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