⚡️ Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн

Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами.

Как говорится в сообщении СПБ Банка, эта сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый брокер самостоятельно определит порядок распределения полученных средств среди своих клиентов. Частичной разблокировки удалось добиться после переговоров с рядом дружественных контрагентов.

В объём $15,78 млн разблокированных активов клиентов СПБ Банка вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объём этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года.