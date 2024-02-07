⚡️ Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн

Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами.
25 7

Как говорится в сообщении СПБ Банка, эта сумма будет получена в рублёвом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый брокер самостоятельно определит порядок распределения полученных средств среди своих клиентов. Частичной разблокировки удалось добиться после переговоров с рядом дружественных контрагентов.

В объём $15,78 млн разблокированных активов клиентов СПБ Банка вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объём этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года.

  • Сейчас на СПБ Бирже не проводятся торги ценными бумагами США, ЕС и Гонконга. Общая сумма заблокированных после санкций США активов составила немногим более $3 млрд.

Начать дискуссию

«Хоум Банк» регистрирует товарные знаки «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK

В рамках ребрендинга после выкупа российским менеджментом банк регистрирует много товарных знаков.

1
24

Китайские банки замораживают платежи не только через SWIFT, но и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.

Остановка расчётов — огромная проблема для российского бизнеса.

71

⚡️ Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн

Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами.

25
Интернет и IT

Эксперты объяснили, почему произошел сбой в Рунете

Российские регистраторы доменов имен получили письмо, где Технический центр Интернет (ТЦИ), который отвечает за функционирование интернета в России, разобрал причины сбоя и меры, принятые для неповторения подобной ситуации.

76
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
119
Логотип WorldOpen
WorldOpen
Банки

Открытие банковских счетов в Армении для Россиян. Преимущества

Открытие банковского счета в Армении для российских граждан представляет собой важный и ответственный процесс, требующий выполнения определенных шагов и предоставления необходимых документов.

1
48
Налоги, взносы, пошлины

Клиент судится с налоговыми консультантами. Их советы привели к доначислению налогов

Налоговые консультанты из Ernst & Young посоветовали бизнесу методику учета, которая привела к доначислению НДС. Компания хочет вернуть деньги за некачественную услугу и взыскать пени за несвоевременную уплату налогов.

182

Записи вебинаров

730
Новые видео от экспертов каждый день
Экономика России

Дефицит бюджета сократился в 5,3 раза

По итогам января 2024 года Минфин оценил дефицит бюджета в 308 млрд рублей. Нефтегазовые доходы выросли на 58,7%, а налоговые, страховые сборы и пошлины принесли бюджету на 84,8% больше денег.

73
Бесплатно с Основные средства

Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги. Мини-курс

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги. Мини-курс
55
Отпуска

Отпуск вне графика или уход за ребенком на 10 дней: можно ли отказать сотруднику

Иллюстрация: freepik/freepik
59
Вклады

Три правила, которые стоит знать тем, у кого есть банковский вклад

Многие граждане хранят свои средства на банковских вкладах. При этом правила, которые применяются к ним в связи с заключением договора вклада, они нередко узнают лишь по факту — когда уже возникла соответствующая ситуация.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
249
Кадровый учет

Как в 2024 году вести суммированный учет рабочего времени

Суммарный учет рабочего времени — способ учета фактически отработанных сотрудником часов, когда не соблюдается стандартная длительность рабочей недели. Например, если на предприятии практикуется сменный режим труда. ТК предлагает несколько иной термин — «суммированный учет рабочего времени». В этой статье разберем особенности подсчета времени для исчисления заработной платы при использовании «суммарного учета».

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
325
УСН

Что изменилось в книге доходов по УСН

За 2023 год упрощенцы должны заполнять старую книгу учета доходов и расходов, но без раздела IV, а с 2024 года – новую.

127
Инвестиции

Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на тенге и белорусский рубль

13 февраля Московская биржа запустить торги фьючерсными контрактами на «белорусский рубль – российский рубль» и «доллар США – казахстанский тенге».

45
Бухгалтеры

🔥 Откройте расчетный счет в «Тинькофф» и получите скидку 10% на оплату подписки Клерк.Премиум

Заполнить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте «Тинькофф», а курьер доставит документы вам в офис. Приятным бонусом станет скидка на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум.

55
Первичные документы

Первичный документ запаздывает: нужно ли отразить операцию в бухучете

Правилами бухучета установлено, что данные о хозоперации должны быть своевременно отражены в регистрах бухучета, независимо от того, поступил ли в бухгалтерию сам подтверждающий документ. В дальнейшем, если после получения документа обнаружатся расхождения, в учет придется вносить корректировки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
382
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес больше 4 млн раз пользовался сервисами платформы МСП

На платформе МСП бизнес может получить свыше тысячи региональных мер поддержки и воспользоваться услугами 30 сервисов.

56
Общество

Процедуру идентификации домашних животных введут во всех регионах

Депутаты Госдумы хотят создать общероссийскую систему идентификации питомцев. Это поможет быстрее искать потерявшихся животных и обеспечить безопасность их перевозки.

91
Обзоры для бухгалтера

🌼 Уведомления по УСН, отчеты при лизинге и приостановке деятельности: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

93
Интернет и IT

Better Call GPT. Возможности искусственного интеллекта сравнялись со знаниями специалистов

GPT-4 практически сравнялась в точности с младшими юристами и аутсорсерами.

3
115