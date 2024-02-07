Китайские банки замораживают платежи не только через SWIFT, но и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.

Два важных вывода из проблем российского бизнеса с китайскими банками:

Расчёты через SWIFT — больше не маркер для приостановки. Банки замораживают операции и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.

Проблемы усугубляются — первый банк полностью и официально остановил расчёты вне зависимости от продукции или валюты платежа. И это главный для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank. Официальное уведомление о прекращении отношений получили все клиенты из России и Беларуси.

Блокировки начались ещё в декабре по платежам за некоторые товары. В январе проблема стала публичной — Bloomberg писал о проверках и задержках в расчётах.

Также деньги перестали проходить через две платежные системы — PingPong и Xtransfer.

Это тревожный прецедент. Остановка расчётов — огромная проблема для российского бизнеса. А если ситуация будет развиваться дальше в таком же ключе, то может дойти до финансовых компаний, которые пытаются получать местные лицензии.

Самый негативный сценарий — если примеру Китая последуют другие страны — например, Индия.