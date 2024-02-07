«Хоум Банк» регистрирует товарные знаки «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK

«Хоум Банк» хулиганит со своим названием: в конце января он подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK.

Для российского менталитета и ассоциативного ряда к букве Х — такое название для банка не просто смелое, а уже скандальное. И вряд ли полезное.

В рамках ребрендинга после выкупа российским менеджментом банк регистрирует много товарных знаков — не только для новых направлений или продуктов, но и для того, чтобы застраховаться от появления похожих названий на рынке.

С точки зрения здравого смысла «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK скорее про это, а не про новое публичное название. Или просто пиар-повод.