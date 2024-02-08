Администрация Перми ищет компанию для утилизации техники Apple

Мэрия Перми ищет компанию, которая утилизирует оборудование. Речь идет 26 позициях, среди них, например:
планшет Apple iPad minin4;
три монитора Samsung;
смартфон SamsungGT-i9301 Galaxy;
смартфон Lenovo A 1000 4;
сотовый телефон N0kia 225 DS Black;
радиотелефон Panasonic;
три ноутбука бренда Asus.
Победитель аукциона должен будет не только утилизировать технику, но и передать доход чиновникам с ценных металлов, которые обнаружит после уничтожения оборудования, следует из технического задания.
Начальная (максимальная) стоимость работ — 6,7 тыс. рублей. В ходе аукциона она может снизиться. Победителя должны были выбрать 5 февраля.
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