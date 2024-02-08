Администрация Перми ищет компанию для утилизации техники Apple

В России начинают массово уничтожать технику Apple — всему виной запрет на ее использование в госсекторе.

Мэрия Перми ищет компанию, которая утилизирует оборудование. Речь идет 26 позициях, среди них, например:

планшет Apple iPad minin4;

три монитора Samsung;

смартфон SamsungGT-i9301 Galaxy;

смартфон Lenovo A 1000 4;

сотовый телефон N0kia 225 DS Black;

радиотелефон Panasonic;

три ноутбука бренда Asus.

Победитель аукциона должен будет не только утилизировать технику, но и передать доход чиновникам с ценных металлов, которые обнаружит после уничтожения оборудования, следует из технического задания.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 6,7 тыс. рублей. В ходе аукциона она может снизиться. Победителя должны были выбрать 5 февраля.