До 01 марта 2024 года надо подать уведомление об участии в иностранных организациях

Это касается тех, кто в момент регистрации иностранной компании в 2023 году не был налоговым резидентом РФ, но стал налоговым резидентом РФ по итогам календарного года.

Когда у человека появляется доля участия в иностранной организации больше 10 процентов или он создал структуру без образования юридического лица, то ему надо подать уведомление об участии в иностранных организациях. Структуры - это разные фонды, товарищества, партнерства, трасты.

Обычно такое уведомление подается в течение трех месяцев с даты возникновения участия или учреждения структуры.

Это требование касается физических лиц, которые являются налоговыми резидентами РФ на дату появления у них доли участия больше 10 процентов. Например, если вы создали компанию 10 марта 2023 года и за период с 10 марта 2022 года по 10 марта 2023 года вы прожили большую часть времени за рубежом, то вы не являетесь налоговым резидентом РФ и в моменте вам такое уведомление подавать не надо было.

Но бывают случаи, когда человек в момент регистрации иностранной компании не был налоговым резидентом РФ, но стал таким в конце года.

К примеру, если вы создали иностранную компанию 10 марта 2023 года, за период с 10 марта 2022 года по 10 марта 2023 года вы прожили большую часть времени за рубежом, в моменте вам не надо было подавать уведомление об участии, а потом вы вернулись в РФ и прожили большую часть 2023 года в РФ, то вам надо подать уведомление об участии в иностранных организациях, просто в другой срок - до 01 марта 2024 года.