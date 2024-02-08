До 03 июня 2024 года надо подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за 2023 год

До 03 июня 2024 года надо подать отчет о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам за 2023 год

В отчете надо показать сколько денег:

— Было на счете на 01 января 2023 года.

— Пришло на счет за 2023 год.

— Ушло со счета за 2023 год.

— Стало на счете на 31 декабря 2023 года.

Еще в этом отчете показывается как изменилась стоимость финансовых активов, если у вас есть брокерский счет.

Отчет надо подать тем гражданам РФ и иностранцам с российским ВНЖ, которые с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года прожили в РФ 183 дня и больше.

Есть у вас счет в Армении, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане или в стране с автообменом и одновременно соблюдаются два условия, то отчет можно не подавать.

— Сумма денег, зачисленных на счет или списанных со счета за 2023 год, не больше 600 тысяч рублей.

— Остаток денег на счете на 31 декабря 2023 года не больше 600 тысяч рублей.