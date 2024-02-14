Поменяли бланки для открытия и закрытия ИП

С 18 февраля 2024 года вступают в силу новые бланки по регистрации ИП.

Они утверждены приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-14/4@.

Обновили такие бланки: № Р21001 «Заявление о госрегистрации физлица в качестве ИП»;

№ Р24001 «Заявление о внесении изменений в сведения об ИП в ЕГРИП»;

№ Р26001 «Заявление о госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП».

Кроме того, поменялись требования к оформлению заявлений.

Так, в заявлении будущий или уже зарегистрированный ИП сможет внести в ЕГРИП сведения о том, что он является главой КФХ.

Для представителей организаций в новых требованиях к оформлению заявлений конкретизирован перечень организационно-правовых форм и видов юрлиц, в отношении которых необходимо указывать сведения об учредителях (участниках).