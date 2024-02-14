Проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из ГД

Проект закона о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов отозван из Госдумы. На высоком уровне заключили, что он не соответствует ряду федеральных законов.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что жители некоторых населенных пунктов по всей России сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий. Это может приводить к переездам или изменению места регистрации. Также отмечается, что дети, родившиеся в этих населенных пунктах, подвергаются травле и оскорблениям.
Среди примеров «оскорбительных» названий упоминаются:
поселок Шалава (Ярославская область),
деревня Дуркино (Кировская область),
село Лох (Саратовская область)
село Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях).
При этом не все жители этих населенных пунктов испытывают негативные эмоции. К примеру, жители села Лох гордятся этим названием — оно давно стало туристическим брендом.
Глава села Шалава предложил депутатам улучшить жизнь деревни, а не запрещать ее название.
Комментарии2
Интересно понять почему такие давали деревням такие названия.
Под Анапой например была станица Голопузьевка, а потом переименовали в Юровку
Молодец! Правильно сказал