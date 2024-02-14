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🔥 Итоги дня: Цукерберг раскритиковал гарнитуру Apple, ЦБ изучит ситуацию со сбоями на Мосбирже, а «Роскосмосу» не поможет даже «волшебный пендель»

Подготовили для вас обзор не бухгалтерской повестки. Расскажем, что сегодня происходило в мире и обсуждали в сети.
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«Клерк» собрал подборку интересных новостей, если мы что-то упустили важное — пишите в комментариях!

  • Цукерберг раскритиковал гарнитуру дополненной реальности Vision Pro Apple. Предприниматель заявил, что не видит в нашумевшей новинке конкурента «ничего такого».

  • OpenAI начала тестировать «память» ChatGPT — можно попросить чат-бота что-нибудь запомнить или забыть. Увидеть, что бот «запомнил», и удалить ненужное можно в настройках персонализации или попросив об этом словами.

  • ЦБ изучит ситуацию со сбоями на Мосбирже. Она дважды — вчера и сегодня останавливала торги из-за проблем с серверами. Причины неполадок изучат и отработают, чтобы они не повторялись в будущем.

  • ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы услуг по написанию рефератов в «Директе». Такая реклама запрещена по закону. За несоблюдения закона о рекламе компании-нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.

  • Роскомнадзор выявил рекордную утечку данных о россиянах с начала 2024 года. Около 510 млн записей с персональными данными граждан РФ попали в сеть из-за утечек.

  • Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова спросили, может ли «волшебный пендель» частным инвесторам помочь развитию российской космической отрасли.

    Он ответил, что не может. По его мнению, для создания аналога компании SpaceX в РФ нужен рынок.

  • Суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к 6 годам тюрьмы.

  • Половина россиян (50%) считают нормальными отношения, в которых мужчина значительно старше женщины, показал опрос ВЦИОМ. Отношения, где женщина значительно старше нормальными считают только 33%, а 41% сказали, что это не очень хорошо, но в некоторых случаях с этим можно мириться.

  • Полицейские ищут хозяина спаниеля, которого тот запер на несколько дней в квартире в Подмосковье. Хозяину может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Спаниеля забрала начинающая актриса из Люберец. Девушка пса у себя, если в ближайшее время не объявится хозяин. А депутаты в ближайшее время планируют внести поправки в КоАП, которые позволят конфисковывать домашних животных у их безответственных владельцев.

  • Учительница исколола циркулем руку второклассника во время урока в Свердловской области. Она захотела проучить его за то, что он случайно поцарапал предметом одноклассницу. Бастрыкин уже поручил возбудить против учительницы уголовное дело.

  • Кстати, это не единственное происшествие с учителем. Белочку словила педагог из школы № 100 в Петербурге. Она позвонила на телефон доверия и заявила, что якобы 15-летняя школьница собирается покончить с собой. Оказалось, что это пьяный пранк.

  • И немного романтики вам в ленту. Сегодня таксист из Москвы сделал предложение своей девушке необычным способом. Под окна ее офиса влюбленный пригнал сердце из такси. Девушка сказала «да».

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Делитесь в комментариях интересными новостями, чем вам запомнился сегодняшний день?

Комментарии

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  • Борис Мальцев
    фаундер

    OpenAI начала тестировать «память» ChatGPT — можно попросить чат-бота что-нибудь запомнить или забыть. Увидеть, что бот «запомнил», и удалить ненужное можно в настройках персонализации или попросив об этом словами.

    Это прям оч круто

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