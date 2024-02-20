Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: «Роскосмос» поддержит стартапы, семейную историю будут изучать в школах, а на телеэкраны вернется «Фабрика звезд»

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.
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Последние события в режиме онлайн. Главные новости бизнеса и политики, международные события, происшествия за 19 февраля:

  • Блогер Лерчек после выплаты долга перед ФНС устроилась на работу на ТНТ. Она начала вести прогноз погоды на телеканале.

  • Филипп Киркоров подарил детям ДНР свои куклы. Певец привез грузовик с гуманитарной помощью и подарил детскому центру куклы в виде самого себя.

  • В 2023 году Латвия поставила в Россию виски на рекордные 251 млн долларов.

  • Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн рублей.

  • Школьники начнут изучать семейную историю на «Разговорах о важном». Минпросвещения поддерживает идею депутатов об изучении семейной истории на занятиях в 2024-2025 учебном году.

  • Биткойн может подорожать до 170 тысяч долларов к середине 2025 года. Криптовалюта уже достигла локального максимума, поднявшись выше 52 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года.

  • «Роскосмос» хочет сотрудничать с частными российскими компаниями. Компания готова поддержать космические стартапы и обновить парк ракет-носителей в 2028-2029 годах.

  • Фильм «Оппенгеймер» получил семь премий BAFTA. На 77-я церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) триумфатором стала картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

  • ФСБ остановила распространение фальшивых долларов в России и Киргизии. В международной преступной группе, которая перевозила и сбывала поддельные банковские билеты Федеральной резервной системы (ФРС) США, участвовали два гражданина РФ и один гражданин Киргизии.

  • Старики-разбойники по-итальянски. Шестерых пенсионеров задержали за серию вооруженных ограблений почтовых отделений в Италии.

  • 3 марта вернется «Фабрика звезд». Первый выпуск «Новой Фабрики звезд» выйдет на телеканале ТНТ. Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, наставниками — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

  • В магазин «Пятерочка» в Тюмени ворвались свиньи, разбили алкоголь и выпили его. Свиньи сбежали от хозяев и отправились за «покупками».

    Пишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

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Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: «Роскосмос» поддержит стартапы, семейную историю будут изучать в школах, а на телеэкраны вернется «Фабрика звезд»

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Тайный покупатель: «Клерк» проверил собственный сервис экспертных консультаций

Мы дали одному из наших пользователей секретное задание — проверить, как работает сервис Клерк.Консультации. Пройти все шаги, начиная от оплаты и заканчивая получением ответа от эксперта. Получилось интересное расследование.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

Налоговики следят за авансовыми счетами-фактурами

Если ваш поставщик провел реализацию, по которой ранее была предоплата, начислил НДС с реализации и взял на вычет НДС с аванса, вам нужно все это «отзеркалить» в своей декларации.

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Право

Чем может грозить покупка квартиры по доверенности: случай из судебной практики

При покупке недвижимости всегда нужно держать ухо востро: даже если сделка кажется абсолютно безопасной, это еще не значит, что так и есть на самом деле.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

Даже самый ответственный и дисциплинированный бухгалтер может опоздать со сдачей отчетности. Что делать, если это произошло — чем грозят последствия и, главное, можно ли снизить штраф или вообще его избежать? Давайте разбираться!

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Когда с зарплаты работника можно удержать все 100%

По заявлению работника, бухгалтерия вправе удерживать из его зарплаты денежные средства и направлять их на те цели, которые он укажет в заявлении.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые отношения

Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег

Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

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Общество

Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

При отказе предоставить биометрические данные, туристам запретят въезжать в европейские страны из Шенгенской зоны.

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Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам
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Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Налоговые проверки

Как в 2024 году предоставить в налоговую пояснения по требованию

Представители ФНС требуют от налогоплательщиков пояснять расхождения, выявленные при сопоставлении показателей отчетности. При получении запроса субъекту хозяйствования предстоит определиться — как в 2024 году написать пояснение в налоговую по существу и в каком формате представить ответ. Игнорирование требования или пропуск срока грозят начислением финансовых санкций и блокировкой расчетного счета.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Все это вас ждет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

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Бесплатно с Зарплата

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
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Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

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Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

01.09.22 г. в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов
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Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
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Логотип Ярослав Сафронов
Ярослав Сафронов
Банкротство

Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

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Вакансии

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Банки

«Тинькофф» будет привозить карты жителям Симферополя и Севастополя

Жители Крыма смогут заказывать дебетовые и кредитные карты «Тинькофф» с доставкой.

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Право

Цифра дня. Про долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыщет с должников в пользу банков более 3,2 трлн руб. по итогам 2023 года

Цифра дня. Про долги
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