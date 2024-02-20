⚡️Итоги дня: «Роскосмос» поддержит стартапы, семейную историю будут изучать в школах, а на телеэкраны вернется «Фабрика звезд»

Блогер Лерчек после выплаты долга перед ФНС устроилась на работу на ТНТ. Она начала вести прогноз погоды на телеканале.

Филипп Киркоров подарил детям ДНР свои куклы. Певец привез грузовик с гуманитарной помощью и подарил детскому центру куклы в виде самого себя.

В 2023 году Латвия поставила в Россию виски на рекордные 251 млн долларов.

Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 млн рублей.

Школьники начнут изучать семейную историю на «Разговорах о важном». Минпросвещения поддерживает идею депутатов об изучении семейной истории на занятиях в 2024-2025 учебном году.

Биткойн может подорожать до 170 тысяч долларов к середине 2025 года. Криптовалюта уже достигла локального максимума, поднявшись выше 52 тыс. долларов впервые с декабря 2021 года.

«Роскосмос» хочет сотрудничать с частными российскими компаниями. Компания готова поддержать космические стартапы и обновить парк ракет-носителей в 2028-2029 годах.

Фильм «Оппенгеймер» получил семь премий BAFTA. На 77-я церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) триумфатором стала картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

ФСБ остановила распространение фальшивых долларов в России и Киргизии. В международной преступной группе, которая перевозила и сбывала поддельные банковские билеты Федеральной резервной системы (ФРС) США, участвовали два гражданина РФ и один гражданин Киргизии.

Старики-разбойники по-итальянски. Шестерых пенсионеров задержали за серию вооруженных ограблений почтовых отделений в Италии.

3 марта вернется «Фабрика звезд». Первый выпуск «Новой Фабрики звезд» выйдет на телеканале ТНТ. Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, наставниками — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

В магазин «Пятерочка» в Тюмени ворвались свиньи, разбили алкоголь и выпили его. Свиньи сбежали от хозяев и отправились за «покупками».

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