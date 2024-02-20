⚡️Итоги дня: весна уже близко, открыта вакансия «марсианин», на ФБР подали в суд, машину научили стряхивать снег

Чем день минувший нам запомнится? Подготовили самые интересные факты в кратком дайджесте.

48 новых станций метро откроют в Москве до 2030 года: из них 39 будут относиться к подземке и девять — к МЦД.

Зима весна близко. Перелетные птицы начали возвращаться а Москву. Были замечены: чайки, грачи, скворцы, белые трясогузки, прилетевших с зимовки.

NASA начало искать людей для имитации полета на Марс. Что их ждет . Четыре добровольца проведут целый год в полной изоляции. Главные требования на вакансию «марсианин»: гражданство США или вид на жительство, возраст от 30 до 55 лет, без вредных привычек, знание английского языка, степень магистра в области STEM.

Жертвы Эпштейна обвинили ФБР в содействии торговле людьми. Более десяти жертв Джеффри Эпштейна подали в суд на правительство США, обвинив ФБР в том, что оно допускало и поддерживало торговлю ими в целях сексуальной эксплуатации в течение двух десятилетий.

Доля китайский смартфонов на рынке РФ составила 80%. Основная ниша подобной техники — недорогой ценовой сегмент. 30% приходится на Xiaomi.

Плохие новости для любителей мема со Ждуном. Правообладатель образа личинки с головой морского слона в России подал в суд уже почти 500 исков на тех, кто его использовал в соцсетях и на ТВ.

🌞Грядущее лето в Москве станет самым жарким за всю историю наблюдений, температура поднимется до +35 градусов в тени. Столицу затронет Эль-Ниньо — потепление Тихого океана, которое приводит к глобальным изменения погоды во всём мире.

Китайцы создали автомобиль, который умеет самостоятельно отряхиваться от снега. По словам создателей, функция поможет водителям сэкономить время и усилия, освобождая их от необходимости самим очищать автомобиль от снега.

Премиальная мальдивская авиакомпания Beond стала предлагать пассажирам Apple Vision Pro в качестве альтернативы бортовой мультимедийной системе. Обычно компания использовала для этой цели айпады, но решила пойти дальше.

В магазинах Москвы появятся мурчащие помощники. В столичных магазинах скоро поселятся необычные сотрудники — роботы-коты. Они будут общаться с покупателями, дарить им хорошее настроение, а еще они будут развозить по залу акционные продукты.