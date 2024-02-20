⚡️Итоги дня: весна уже близко, открыта вакансия «марсианин», на ФБР подали в суд, машину научили стряхивать снег

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Комментарии1
вот так увидишь отряхивающийся автомобиль и подумаешь.... глюки!
И это если не "употребляешь".
А если всё же перед этим позволил себе "пропустить" пару рюмочек?
Вот так кто-то и пить бросит. А кто-то... с ума сойдёт !