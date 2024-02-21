Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании

На федеральном портале опубликовано уведомление о разработке проекта нового бланка.
Ранее ФНС объясняла, что до соответствующей доработки программных средств возможно использование формы заявления, которое заполняется и направляется в регистрирующий орган посредством сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не является плательщиками НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
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