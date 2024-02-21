Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании

Как компенсировать расходы командированному, если билет на проезд покупал другой сотрудник

Когда сотрудника направляют в командировку, ему необходимо возместить расходы, которые могут быть связаны с поездкой. Это закреплено в статье 167 ТК. Но как быть, если билет в такую поездку покупал другой сотрудник? Разъяснил Минфин в своем письме от 18.09.2023 № 02-07-10/88879.