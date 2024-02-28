Из-за КИВИ Банка проблемы с оплатой услуг и связи появились также у клиентов Точка Банка, Райффайзен Банка, Металлинвестбанка

Последствия для людей:
Ранее платежные системы Qiwi и Contact прекратили работу, Qiwi заблокировала пополнение кошельков и вывод средств с них.
Мобильное приложение не работает.
Офисы КИВИ Банка в Москве, Петербурге и Казани закрыты. Не работают и платежные терминалы Qiwi в столице и некоторых других регионах.
Многие потеряют деньги: в АСВ застрахованы деньги на банковских счетах, но не на кошельках.
Последствия для других банков:
Клиенты «Точки», которые использовали услуги и счета КИВИ Банка, не могут проводить расчёты, менять валюту, снимать наличные.
У Райффайзен Банка сбой: не работает оплата мобильной связи и некоторых других услуг через мобильное приложение.
В «Металлинвестбанке» временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги через QIWI в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах.
Расписки Qiwi на Мосбирже падали до 50%.
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