Из-за КИВИ Банка проблемы с оплатой услуг и связи появились также у клиентов Точка Банка, Райффайзен Банка, Металлинвестбанка

От экономии бумаги до ускорения технологических процессов: электронный документооборот на производственном предприятии

Оптимизация процессов, связанных с документооборотом, необходима не только для небольших компаний, но и для крупных производственных предприятий. Более того, с учетом масштаба и специфики структуры, ее географии, числа подразделений именно на производстве этот вопрос особенно актуален.