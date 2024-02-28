Как восстановить пароль от своего личного кабинета налогоплательщика

Иногда налогоплательщик не может войти в личный кабинет на сайте ФНС по причине утери пароля доступа. Пароль можно восстановить.

Это можно сделать с помощью подтвержденного адреса электронной почты и кодового слова, информирует региональное УФНС. Речь идет о налогоплательщиках-физлицах.

Нужно войти в раздел сервиса «Профиль», выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты, указать свой номер телефона, подтвержденную электронную почту, задать контрольное слово и сохранить изменения.

В случае утери пароля у пользователя есть возможность на главной странице войти в опцию «Забыли пароль» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово.

Если же ранее в личном кабинете не была указана возможность восстановления пароля, то можно получить новые реквизиты доступа, обратившись лично в ИФНС.