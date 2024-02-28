Российским банкам теперь доступен выбор канала биометрического обслуживания

Задача внедрения биометрии станет проще и дешевле для 200+ банков. Ниже порог — выше выполнимость задачи.
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Российские банки, кроме системно значимых, смогут выбрать один из каналов обслуживания по биометрии — мобильный или интернет-банк. Это послабление по отношению к изначальной концепции. В ней предусматривалось, что все без исключения банки должны подготовить инфраструктуру.

Пока речь точно не идёт о массовом использовании: есть пионеры вроде «Сбера» и «Тинькофф» и остальной рынок, который ждёт.

«Сбер» усердно продолжает внедрение биометрии в ежедневные операции клиентов. Оплатой по слепку лица в этом году будут оснащены миллион банкоматов по всей России.

Сейчас это 200 тыс. устройств, «Сбер» утверждает, что производит их сам.

Мотивация использовать сервис стандартная для пост-санкционной коммункиации: не нужно носить с собой пластиковую карту и зависеть от Pay-сервисов.

Опыт раскатки СБП показывает, что без шагов навстречу и преференций добиться результата не получится.

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Российским банкам теперь доступен выбор канала биометрического обслуживания

Задача внедрения биометрии станет проще и дешевле для 200+ банков. Ниже порог — выше выполнимость задачи.

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