Российским банкам теперь доступен выбор канала биометрического обслуживания

Задача внедрения биометрии станет проще и дешевле для 200+ банков. Ниже порог — выше выполнимость задачи.

Российские банки, кроме системно значимых, смогут выбрать один из каналов обслуживания по биометрии — мобильный или интернет-банк. Это послабление по отношению к изначальной концепции. В ней предусматривалось, что все без исключения банки должны подготовить инфраструктуру.

Пока речь точно не идёт о массовом использовании: есть пионеры вроде «Сбера» и «Тинькофф» и остальной рынок, который ждёт.

«Сбер» усердно продолжает внедрение биометрии в ежедневные операции клиентов. Оплатой по слепку лица в этом году будут оснащены миллион банкоматов по всей России. Сейчас это 200 тыс. устройств, «Сбер» утверждает, что производит их сам. Мотивация использовать сервис стандартная для пост-санкционной коммункиации: не нужно носить с собой пластиковую карту и зависеть от Pay-сервисов.

Опыт раскатки СБП показывает, что без шагов навстречу и преференций добиться результата не получится.