Сервисы по бронированию билетов объединятся в Ассоциацию туристических агрегаторов

Онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей создали Ассоциацию туристических агрегаторов, в которую вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и «Яндекс путешествия». Об этом пишет «ТАСС».
Среди целей новой некоммерческой организации — формирование эффективных механизмов взаимодействия основных игроков онлайн-рынка путешествий, а также поддержка инициатив и лучших практик для развития отрасли, — говорится в сообщении Ассоциации.
Объединение туристических агрегаторов будет заниматься разработкой отраслевых стандартов сервисов по бронированию. Все участники рынка смогут обмениваться опытом и лучшими практиками.
Сейчас доля онлайн-продаж билетов превышает 50% от общего объема, на туристические агрегаторы приходится 32% от всех броней в отелях.
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