Участники СВО получат ипотеку по льготной ставке 2%

Ипотеку под 2% годовых будут выдавать военнослужащим и родственникам бойцов, которые погибли в ходе СВО.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что участники СВО смогут брать льготную ипотеку по ставке 2% годовых.

Программа будет действовать для участников специальной военной операции и членов семей бойцов, погибших в ходе СВО. Речь идет о тех, кто проживает в регионах Дальнего Востока и Арктики, где действует такая льготная ипотека.

Кредиты будут выдавать без ограничений по возрасту и семейному положению.

Мы с вами здесь сидим — сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, знаете, и в безопасности, а ребята там, на передней линии, и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, — сказал президент.

Также до 2030 года продлят программу «Семейной ипотеки».