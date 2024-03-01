Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам

Прощенные долги помогут региональным властям с 2025 до 2028 год сохранять больше 200 млрд рублей каждый год.

Владимир Путин решил списать региональным властям две трети задолженности по бюджетным кредитам. Об этом президент заявил в послании Федеральному собранию.

Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках национальных проектов, — сказал Путин.

С 2025 по 2028 год регионы смогут ежегодно сохранять больше 200 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию инфраструктуры.

На 1 февраля 2024 года объем регионального госдолга составляет 3,187 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года задолженность выросла на 373 млрд рублей.