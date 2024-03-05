⚡️Итоги дня: в бургерных будут наливать шампанское, биткойн вырос до 65 тысяч долларов, а прогноз прибытия автобусов будет доступен в регионах

Подготовили интересные новости за 4 марта в кратком дайджесте:
Black Star Burger будет продавать алкоголь. Заведение на Арбате в центре Москвы переименуют в «Black Star Burger и Шампанское».
Стоимость биткойна росла до 65 тыс. долларов впервые с 15 ноября 2021 года.
SpaceX запустила корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Александром Гребенкиным.
Пользователи жалуются на телевизоры от Сбера. С обновлением ПО разрешение экрана в интерфейсе ряда телевизоров Sber снизилось с 1080p до 720p.
В январе iPhone занял второе место по онлайн-продажам в РФ
Во всех населенных пунктах РФ станет доступен прогноз прибытия общественного транспорта.
Из-за блокировки электронных кошельков Qiwi подорожали подписки на иностранные программы. Например, на ChatGPT.
«Яндекс Маркет» начал продажи товаров для домашних животных под собственным брендом Lapsville.
В Петербурге в два раза чаще стали штрафовать за проституцию. В 2023 году 842 женщины привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
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