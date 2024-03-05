⚡️Итоги дня: в бургерных будут наливать шампанское, биткойн вырос до 65 тысяч долларов, а прогноз прибытия автобусов будет доступен в регионах

Классика вечна: бухгалтер, похоже, вдохновился «Мертвыми душами» Гоголя и провернул аферу ценой в 4 года свободы. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1635

Главбух с помощницей оформляли на работу людей, которые фактически не работали в компании. Зарплату «трудяг» получали сами аферистки. Когда схема вскрылась, оказалось, что мошенницы нанесли ущерб в 11 млн рублей. Теперь обеих ждет более 4-х лет заключения в колонии. На «Клерке» обсуждают — как руководитель мог не заметить лишних сотрудников?