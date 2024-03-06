«Эксперт РА» прогнозирует в этом году уход 15 банков

Базовый прогноз — сокращение чистой прибыли сектора в этом году на 13% до 2,8 трлн рублей. То же самое мы в конце 2023 слышали от ЦБ.
Топ-10 банков увеличат отрыв по доле чистой прибыли за счет более низкой стоимости фондирования и технологического превосходства. Выживать и зарабатывать без цифровых сервисов и ярко выраженной бизнес-модели станет ещё сложнее.
Сложности с ВЭД никуда не денутся и средние банки почувствуют их сильнее.
Рынок будет терять процентные и комиссионные доходы из-за ужесточения регулирования — это уже видно по декабрю и кредитным ограничениям.
Все эти факторы будут способствовать сокращению рынка.
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